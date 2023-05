Anmeldungen bis Ende Mai Jugendliche für offene Bühne im Globe gesucht

Egal ob Tanz, Comedy, Schauspiel oder Poetry-Slam: Auf der Bühne im Neusser Globe können Jugendliche am Sonntag, 18. Juni, um 17 Uhr, in einer drei- bis zehnminütigen Performance ihre Talente zeigen. Mitmachen kann jeder, der zwischen 14 und 25 Jahre alt ist – dafür muss im Vorfeld nur eine Bewerbung an das Kulturamt unter openstage@stadt.neuss.de geschickt werden. Die Anmeldefrist wurde auf Mittwoch, 31. Mai, verlängert. Das Format orientiert sich dabei an der App Tik-Tok, in der gerade Jugendliche und Erwachsene ihre besonderen Talente präsentieren.