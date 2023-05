Nach S-Bahn-Unfall in Neuss Leiche von 19-Jährigem soll obduziert werden

Der Tod eines 19-Jährigen aus Mettmann an der Haltestelle „Neuss am Kaiser“ beschäftigt die Polizei weiter. Der junge Mann war in der Nacht von Freitag auf Samstag im Gleisbett von der S8 erfasst worden. Mit schweren Verletzungen wurde der offensichtlich alkoholisierte Mann in die Düsseldorfer Uniklinik gebracht, wo er wenig später starb. Der Vorfall ereignete sich gegen 0 Uhr, um 1.30 Uhr wurde die Bahnstrecke am Samstagmorgen dann wieder freigegeben.