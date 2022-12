So reagiert die DLRG auf den Vorstoß CDU will mit Schildern vor Schwimmen im Rhein warnen

Auch wenn es in Uedesheim eine eigene Wachstation der DLRG gibt, brauche es noch mehr deutlich gekennzeichnete Hinweise am Ufer. „Wir haben uns vorgenommen, die beliebtesten Wege zum Rhein mit den Schildern zu markieren. Dabei haben wir drei Wege festgestellt, die am meisten von Besuchern genutzt werden. An jedem dieser Wege würden wir uns mindestens ein Schild wünschen“, so der CDU-Ortsvorsitzende.