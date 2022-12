„Der Treff“ in Weckhoven Kinder und Jugendliche kreieren ein „Dinner for family & friends“

Serviert wird eine vegane Kürbis-Linsen-Suppe mit knusprigem Baguette und ein Tortellini-Auflauf mit frischen Tomaten und Champignons. Als Dessert steht eine Trilogie von Muffins in den Varianten Apfel, Kirsche und Schokolade auf dem Menüplan. Tanja Kinast, die den Abend als Mitarbeiterin des „Treffs“ mit vorbereitet und gestaltet hat, resümiert: „Besonderes Highlight war für mich die sehr harmonische Stimmung der Kinder und Jugendlichen in der Küche und allgemein während der ganzen Projektzeit.“ Mit dem Projekt soll den Teilnehmern gesundes Essen schmackhaft gemacht werden. Das startet schon bei der Planung und beim Einkauf sowie der Aufgabenverteilung. Das Projekt „aufgeweckt“ richtet sich an Familien, Alleinerziehende und pädagogische Fachkräfte sowie alle Einrichtungen, die Familien, Kinder und Jugendliche in den Stadtteilen Weckhoven und Erfttal betreuen.