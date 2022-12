Feuerwehr im Einsatz Brennender Lkw im Kreuz Neuss-West gelöscht

Update | Neuss · Die Feuerwehr Neuss hat am Montag einen brennenden Lkw im Autobahnkreuz Neuss-West gelöscht. Das Fahrzeug stand in der Tangente zwischen A57 und A46 in Fahrtrichtung Heinsberg. Zwischenzeitlich war die Verbindung gesperrt.

05.12.2022, 17:41 Uhr

Die Feuerwehr Neuss bei ihrem Einsatz im Autobahnkreuz Neuss-West. Foto: Feuerwehr Neuss

Die Löscharbeiten sind laut Feuerwehrsprecher Christian Franke seit 17.35 Uhr abgeschlossen. „Zwei von drei Fahrspuren sind wieder frei“, sagt er. Bis zur Freigabe aller drei Spuren müssen allerdings noch Säuberungsarbeiten auf der Fahrbahn erledigt werden. Der Lkw-Fahrer hatte gemerkt, dass an seinem Fahrzeug etwas nicht stimmte und es daher hinter der Tunnelausfahrt zum Stillstand gebracht. „Er hat dann die Zugmaschine abgekoppelt und so einen größeren Schaden verhindert“, sagt Franke. Verletzte hat es laut Feuerwehr Neuss, die um 15.41 Uhr alarmiert wurde, nicht gegeben.

(abu)