Zwei Verletzte Unfall auf der A 57: Auto landet auf dem Dach

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstagabend auf der Autobahn 57 in Höhe der Raststätte Kalbecker Forst zwischen Goch und Uedem gekommen. Die Löschzüge Kevelaer Stadtmitte, Winnekendonk und Kervenheim wurden um 21.45 Uhr am Samstagabend alarmiert. Als die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, sahen sie ein Auto mitten auf der Fahrbahn in Richtung Niederlande auf dem Dach liegen. Zwei Personen hatten sich offenbar selbst aus dem Fahrzeug befreien können.