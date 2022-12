Theater am Schlachthof in Neuss „Satirischer Jahresrückblick ist herausfordernd“

Auch in diesem Jahr lädt das Theater am Schlachthof (TaS) wieder zu einem satirischen Jahresrückblick ein: Gemeinsam werden der Musiker Eddy Schulz und Jens Spörckmann, der dafür wieder in die Rolle des Stadtarchivaren Alfred Sülheim schlüpft, auf die vergangenen zwölf Monate blicken. „Die Frage ist, ob man sich überhaupt an das Jahr erinnern möchte oder ob es nicht eher ein Jahr zum Vergessen war“, sagt Spörckmann. Tatsächlich sei es angesichts der vielen erschütternden Ereignisse herausfordernd gewesen, ein satirisches Kabarett auf die Beine zu stellen. „Früher konnte man viele Dinge viel leichter wegschmunzeln, aber gerade ist die Gesamtspannung in der Gesellschaft verdammt ernst geworden.“