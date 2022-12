Hilfsangebot für Frauen in Neuss Wenn Gewalt die Beziehung beherrscht

Gewaltthemen machen ungefähr die Hälfte der Themen aus, mit denen sich die Beratungsstelle beschäftigt. Aber es geht auch generell um Beziehungsprobleme, um Ängste, depressive Verstimmungen oder Essstörungen. „Wichtig ist es uns immer wieder, all diese Themen in der Öffentlichkeit präsent zu halten. Auch das Thema Prävention gehört zum Angebot. So werden Workshops in Schulen gemacht, Vorträge in der Beratungsstelle gehalten. Seit 2016 bietet der Verein auch zwei Kurse „Frauen können Kunst“ an, die Maria Gilges leitet. Ein Modemarkt findet zwei Mal pro Jahr statt. „Das ist für uns so etwas wie ein Tag der offenen Tür. So lernen Frauen ganz unverbindlich unsere Einrichtung kennen“, sagt Janne Gronen. Konzerte, Fachtagungen und Filmabende runden das Angebot ab. Frauen aus allen Gesellschaftsschichten und jeder Altersgruppe wenden sich an die Einrichtung. Denn eins weiß Janne Gronen sicher: „Gewalt hört auch im Alter nicht auf.“