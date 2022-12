Einbruchs-Serie in Neuss Zahlreiche Einbrüche am Wochenende

In Neuss kam es zwischen Donnerstag, 1. Dezember und Sonntag, 4. Dezember, zu ingesamt sechs Wohnungseinbrüchen. In der Mehrzahl der Fälle erbeuteten die Einbrecher Bargeld beziehungsweise Schmuck, bei anderen Einbrüchen stand zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme noch nicht fest, ob Wertsachen gestohlen wurden. Bei den zahlreichen Einbrüchen gelangten die Täter überwiegend durch Türen oder Fenster in die Wohnungen der Opfer.