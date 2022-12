Einsatz in Neuss Feuerwehr löscht Kellerbrand in Holzheim

Die Neusser Feuerwehr musste am Montagnachmittag an die Berliner Straße in Holzheim ausrücken. Die Kräfte waren um 14.52 Uhr wegen einer Rauchentwicklung alarmiert worden, die aus dem Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses drang. Wenig später stellte sich heraus, dass es sich um einen Kellerbrand handelte.