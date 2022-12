Tipps der Feuerwehr Brandursachen zu Weihnachten - Feuerwehr in Neuss klärt auf

Daher gehören Kerzen immer in eine standfeste, nicht brennbare Halterung – ob auf dem Adventskranz oder Tannenbaum, so Franke. Wer das Risiko eines möglichen Feuers verringern möchte, könne zudem auf eine batteriebetriebene Kerzen-Version umsteigen oder sogenannte Sicherheitskerzen mit standfester und nicht brennbarer Unterlage wählen, die von selbst erlöschen. „Diese Methode verringert natürlich das Risiko. Doch egal, für welche Version man sich entscheidet, es gilt immer: Kerzen oder offenes Feuer dürfen niemals aus den Augen gelassen werden“, erklärt Pressesprecher Christian Franke. Verschiedenste Faktoren können einen Brand auslösen. Folgende Tipps gibt die Feuerwehr daher mit auf den Weg: „Kerzen gehören immer in eine standfeste, nicht brennbare Halterung. Sie dürfen zudem nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen an einem Ort mit starker Zugluft stehen. Und – das ist besonders wichtig – bitte niemals Kerzen unbeaufsichtigt brennen lassen“, formuliert es Franke.