Adrian Bierewitz von der SG Mönchengladbach : Das Ziel bei den Deutschen Meisterschaften lautet Finale

Schwimmen Adrian Bierewitz von der SG Mönchengladbach ist in den vergangenen Jahren bei den Deutschen Meisterschaften auf der Kurzbahn stets knapp am Finaleinzug gescheitert – das soll sich am Wochenende ändern. Insgesamt reist die SG mit zehn Teilnehmern zur DM nach Wuppertal.

Ein falsches Timing am Startblock, eine zu lange oder kurze Tauchphase, eine Unsauberkeit bei der Wende: Beim Schwimmen kommt es auf Hundertstel – manchmal sogar Tausendstel – Sekunden an, ein kleiner Fehler kann zwischen Sieg und Niederlage entscheiden. Im Fall von Adrian Bierewitz, Schwimmer bei der SG Mönchengladbach, haben diese Nuancen in den vergangenen Jahren dafür gesorgt, dass er zwar stets an einem Finaleinzug bei den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften schnuppern durfte, nur gereicht hat es bislang noch nie.

„Es war bei den letzten Deutschen Meisterschaften häufiger so, dass ich den Finallauf verpasst habe, weil ich knapp hinter den Top-Acht ins Ziel gekommen bin“, sagt Adrian Bierewitz.

Wenn nun vom 17. bis 20. November die Deutschen Kurzbahnmeisterschaften in der Wuppertaler Schwimmoper stattfinden, dann startet der gebürtige Mönchengladbacher einen neuen Versuch. Das Ziel lautet ganz klar: Finale. Für vier Disziplinen hat sich Bierewitz durch seine Zeiten in den vergangenen Monaten qualifiziert. 100- und 200-Meter-Freistil sowie 50- und 100-Meter-Rücken. Im Freistil geht der 23-Jährige bei einer Deutschen Meisterschaft erstmalig an den Start, dementsprechend realistisch schätzt er dort seine Chancen ein. „Ich freue mich, über diese beiden Distanzen an den Start zu gehen, und möchte mich da gerne ausprobieren – für einen Finaleinzug sehe ich aber über 50- und 100-Meter-Rücken die größeren Chancen“, so Bierewitz.

2021 war er auf diesen Strecken mal wieder nah dran an einem Finale. Über die 100 Meter schwamm er mit 56,04 Sekunden als Zehnter knapp am Finale vorbei, bei den 50 Metern schlug er nach 25,75 Sekunden im Ziel an – Platz neun. In diesem Jahr soll es weiter nach vorne gehen: „Ich fühle mich im Training super und das gibt mir für die Deutsche Meisterschaft ein gutes Gefühl, dass ich es schaffen kann.“ Selbstvertrauen über die beiden Rücken-Strecken sammelte Adrian Bierewitz zudem Anfang November bei den NRW-Meisterschaften, die ebenfalls in Wuppertal stattfanden, als er sich über die 50- und 100 Meter-Distanz die Goldmedaillen sicherte. Auch seine aktuellen Zeiten sprechen für den 23-Jährigen. Über die 50-Meter stellte er in Wuppertal mit 25,27 Sekunden eine neue persönliche Bestzeit auf, die 100-Meter-Rücken kann Bierewitz in Bestform knapp eine Sekunde schneller schwimmen als im vergangenen Jahr (55,09 Sekunden).

Unterstützung bekommt der Mönchengladbacher bei dem Vorhaben von SG-Cheftrainer Dieter Sofka, der seinen Schützling über die Rücken-Disziplinen weit vorne sieht. „In Deutschland gehört er zur Top Ten, das Finale ist also durchaus realistisch – es wird aber auch kein Selbstläufer“, sagt Sofka, der zufrieden ist, dass er neben Adrian Bierewitz noch neun weitere Schwimmer von der SG Mönchengladbach zu den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften nach Wuppertal schicken kann.

Dieter Sofka, Trainer bei der SG Mönchengladbach Foto: SG Mönchengladbach

„Zehn Teilnehmer in Einzel und Staffel ist die höchste Anzahl bei einer Deutschen Meisterschaft, seitdem ich im Sommer 2017 hier bei der SG angefangen habe“, sagt der erfahrene Trainer. Jeweils über alle drei Rücken-Disziplinen (50, 100, 200 Meter) gehen Eva Saretz und Alica Wettel in Wuppertal an den Start. Für die erst 16-jährige Saretz ist es die erste Deutsche Meisterschaft in der offenen Klasse, ebenso ist es beim 15-jährigen Kamil Bialy, der sich überraschend für die 200-Meter-Schmetterling qualifizieren konnte.

„Es ist ganz normal, dass man bei der ersten Teilnahme an so einer großen Veranstaltung noch Nervosität mitbringt. Unsere jüngsten Schwimmer sollen mal in die offene Klasse reinschnuppern, ihre Leistungen zeigen und versuchen es zu genießen“, so Dieter Sofka. Weitere SG-Starter in den Einzeldisziplinen bei der Deutschen Meisterschaft sind Jan Slodowy (50-Meter-Brust), Hannah Kratzenberg (50-Meter-Freistil; 100-Meter-Lagen) und Jenny Balzer (200-Meter-Brust).

Ein besonderes Augenmerk legt die SG Mönchengladbach zudem auf die Teilnahmen an den Staffelwettbewerben: Immerhin gewann der Verein dort über die 4x50-Meter-Freisil in der Mixed-Staffel im vergangenen Jahr sensationell die Bronzemedaille. Damals gingen Nina Holt, Alice Wettel, Adrian Bierewitz und Bennett Gingter an den Start.