Jägerkorps Neuss René Matzner bleibt Vorsitzender

Mit Vorfreude starten die Mitglieder des Neusser Jägerkorps in das neue Jahr: Am vergangenen Freitag fand die Jahreshauptversammlung des Korps im Marienhaus statt. Die Agenda der Versammlung war breit gefächert. So wurden die Rechenschaftsberichte vorgelegt und Aussprachen sowie Neuwahlen abgehalten. Das Besucheraufkommen war daher besonders hoch gewesen. Begonnen wurde mit der Begrüßung, bei der die Ehrenmitglieder sowie die passiven Mitglieder erwähnt wurden. Es folgte der Geschäftsbericht, der Kassenbericht sowie der Bericht der Kassenprüfer. Der Vorstand wurde ebenfalls entlastet.