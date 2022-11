Sportanlagen und Schwimmbäder in Jüchen Badegäste und Vereine sollen mehr zahlen

Der Badespaß in den beiden Hallenbädern soll ab 2023 um 20 Prozent teurer werden: Das schlägt die Stadt dem am kommenden Dienstag tagenden Sportausschuss vor. Erwachsene beispielsweise sollen fürs öffentliche Schwimmen künftig 3,60 statt drei Euro zahlen. Der Entwurf für die neue Sportstätten-Entgeltordnung geht noch weiter: Für die Nutzung der städtischen Sporthallen und Plätze sollen ebenfalls durchschnitlich 20 Prozent mehr fällig werden, in diesen Fällen müssen die Sportvereine zahlen. Der Stadtsportverband lehnt diese Erhöhung ab.