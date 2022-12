Skulptur für Kreisverkehr Künstler will Reuschenberger Kreisel verschönern

Als Horst Wermes von den Baumaßnahmen am Kreisverkehr in Neuss Reuschenberg – an der Erprather- und Aurinstraße – hörte, kam ihm eine Idee: Gerne würde er den Knotenpunkt mit einer eigenen Skulptur verschönern: „Oft werden Kreisverkehre einfach nur begrünt und sind ansonsten tote Plätze“, sagt er. Dabei handele es sich um wichtige Landmarken, die durchaus Symbolkraft haben: Zum einen, weil sich an solch einem Kreisverkehr für einen Weg entschieden wird, zum anderen sei speziell dieser Standort wie ein „Neusser Einfallstor.“ Jenes Bauprojekt liege ihm sehr am Herzen, weil er selbst früher viele Jahre lang in dem Eckhaus an der Aurinstraße gewohnt hat. Also habe er der Stadt vorgeschlagen, eine Skulptur zu überschaubaren Kosten anzubieten. Möglich wäre auch, eine schon vorhandene Skulptur zu nehmen, sagt der Künstler und fügt hinzu: „Da würde man sicher eine Einigung finden, ich möchte daran nichts verdienen, sondern etwas Schönes hinterlassen.“ Einen Eindruck davon, wie etwa solch eine Skulptur aussehen könnte, gibt Horst Wermes mit seinem Katalog: Darin enthalten sind Modelle, die er mit einem Computerprogramm entworfen hat – sie bestehen aus Edelstahl und haben oft kugelförmige Aufsätze, die das Licht spiegeln. (Wer sich selbst einen Überblick verschaffen möchte, kann die Website des Künstlers unter lichtkunst-wermes aufrufen und dort durch entsprechende Kataloge blättern.)