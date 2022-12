Kreis Kleve Tradition an der Hochschule

Für Kisters, hat das Aufstellen des Weihnachtsbaums gerade in diesem Jahr auch eine symbolische Funktion. „Mit dem Baum bringen wir nicht nur unsere vielen internationalen Studierenden unsere Traditionen und Bräuche näher, sondern setzen auch ein Zeichen der Hoffnung für Studierende und Bürger. Der geschmückte Weihnachtsbaum wird Hoffnungsträger in Zeiten des Ukraine-Kriegs, der Corona-Krise und auch der Energiekrise.“ Auch Robert Beinio, 1. Vorsitzender des Fördervereins, zeigte sich von der großen Tanne begeistert und verkündete eine weitere vorweihnachtliche Veranstaltung. Er freut sich, dass das gemeinsame „Weckmann-Essen und Glühwein-Treffen“ in diesem Jahr wieder stattfinden wird. „Mit Unterstützung des AStA der Hochschule Rhein-Waal werden wir hier am Weihnachtsbaum eine ganz besondere Atmosphäre zaubern“, so Beinio. Bis zu 600 Studierende werden hierzu am 13. Dezember auf dem Campus in Kleve erwartet, um bei heißem Glühwein oder Kakao einen „Riesenweckmann“ zu sehen – und zu essen.