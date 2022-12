Nachruf auf Peter Hommes aus Neuss Ein Pädagoge, Sammler und Quirinusforscher

Geboren wurde er vielmehr im Mönchengladbacher Ortsteil Lürrip, als Sohn eines Gastwirte-Ehepaares, wie Zangs weiß. Er studierte in Wien und München und schaffte als Kulturreferent des Kreises Überlingen am Bodensee den Einstieg ins Berufsleben. In dieser Funktion hatte er auch mit der Volkshochschule zu tun, und als 1974 die Stelle des stellvertretenden VHS-Leiters in Neuss zu besetzen war, nutzte Hommers das als Chance, um an den Niederrhein zurückzukehren. 1977 stieg er zum VHS-Leiter auf – und blieb das bis 1999. Er habe die VHS in Neuss fest verankert, sagt Zangs – als dritte Säule neben schulischer und beruflicher Bildung.