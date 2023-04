Auszeichnung in Neuss Bundesverdienstkreuz für Klaus Karl Kaster

Der 81-Jährige Neusser Klaus Karl Kaster hat am Freitag das Bundesverdienstkreuz für seinen langjährigen Einsatz im kommunalpolitischen, sozial-karitativen und heimatlichen Bereich erhalten. „Das Bundesverdienstkreuz wird an Menschen verliehen, die sich über viele Jahre in herausragender Weise für unsere Gesellschaft engagiert haben“, erklärt Landrat Hans-Jürgen Petrauschke in seiner Ansprache. „Klaus Karl Kaster geht hier seit Jahrzehnten vorbildlich und mit großem Engagement voran.“