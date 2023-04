Museumsdirektorin aus Neuss Zum Kunstaustausch mit Ministerin nach New York

Die Eindrücke der Delegationsreise seien nachhaltig, berichtet die Neusser Museumsdirektorin, für die es nach der Landung in Deutschland gleich mit einer Pressekonferenz im Feld-Haus und einem Künstlergespräch mit Jürgen Paatz zur aktuellen Sonderausstellung im Clemens-Sels-Museum weiterging. Neben der Programmvielfalt der Delegationsreise äußert sie sich auch über den kollegialen Austausch positiv: „Es ist ein besonderer Glücksfall, zugleich aufschlussreiche Einblicke in die Museumsarbeit renommierter New Yorker Institutionen zu erhalten, eigene Anliegen an die Ministerin adressieren zu können und den Austausch mit KollegInnen in NRW zu intensivieren.“