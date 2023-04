Helfen sie auch im Fall Rita S. aus Neuss? Rätselraten um DNA-Spuren

Am Ende waren es kleinste Hautpartikel, die die Ermittler auf die entscheidende Spur brachten. Seit Donnerstag ist klar: Manfred C. steht unter dringendem Tatverdacht, im August 1992 Sigrid C. in Meerbusch-Büderich getötet zu haben. Die mikroskopisch kleinen Teilchen, die unter einem Fingernagel des Opfers gefunden wurden, reichten für eine DNA-Analyse, die in diesem bislang ungelösten Fall zum Schlüssel werden sollten. Wegen zahlreicher Parallelen wurde der Fall Sigrid C. immer wieder mit dem brutalen Verbrechen an der Neusserin Rita S. in Verbindung gebracht, die im Oktober 1993 in einem Maisfeld am Helpensteiner Kirchweg tot aufgefunden wurde. Nach dem Durchbruch im Büdericher Fall drängt sich nun die Frage auf, ob auch an jenem Ort, an dem Rita S. aus dem Leben gerissen wurde, DNA-Spuren sichergestellt werden konnten. Dazu allerdings schweigt die Polizei, möchte diese Frage „aus ermittlungstaktischen Gründen“ nicht beantworten, wie es aus dem Düsseldorfer Polizeipräsidium heißt.