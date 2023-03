Rund um den Alexianerplatz in Neuss Bombenverdacht: Umfangreiche Evakuierung angekündigt

Es ist eine logistische Herkulesaufgabe unter Beteiligung zahlreicher Akteure, die es in rund zwei Wochen zu bewältigen gilt. In der Nähe des Alexianerplatzes werden an gleich fünf Stellen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg vermutet, die sich teilweise bereits bei Sondierungsarbeiten konkretisiert haben. Das teilte die Stadt am Freitag mit. Aufgrund einer möglichen Entschärfung werden am 13. April rund um den Alexianerplatz umfangreiche Evakuierungsmaßnahmen vorgenommen. Je nach tatsächlichen Verdachtspunkten sind bis zu 6000 Anwohner von der Maßnahme betroffen, die an dem Donnerstag nach Ostern ihre Wohnungen bis 13 Uhr verlassen haben müssen.