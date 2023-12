Theodor-Schwann-Kolleg in Neuss gerettet Rhein-Kreis sichert den zweiten Bildungsweg

Die katholische Kirche trennt sich von Aufgaben, aber nicht von Immobilien. Deshalb kann der Rhein-Kreis zwar das Angebot des derzeit noch erzbischöflichen Friedrich-Spee-Kollegs übernehmen, muss dessen Schulgebäude an der Paracelsusstraße im Neusser Pius-Viertel aber mieten. Unter dessen Dach entsteht zum 1. Februar eine neue Einrichtung des zweiten Bildungsweges mit 500 Studierenden. Dafür muss das Spee-Kolleg in dem bislang städtischen und an der Lahnstraße in Derikum beheimateten Theodor-Schwann-Kolleg aufgehen, das seinerseits von der Stadt Neuss an den Rhein-Kreis Neuss übergeben wird.