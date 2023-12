Gegen Zuständigkeits-Wirrwarr in Grevenbroich Polizei und OSD festigen Zusammenarbeit mit neuem Vertrag

Die angestaubte Vereinbarung von 2006 kann in den Schredder: Jetzt gibt es ein neues Papier, das die Zusammenarbeit von städtischem Ordnungsamt und der Polizei in Grevenbroich regelt. Am Mittwoch wurde der Vertrag zur sogenannten Ordnungspartnerschaft von Bürgermeister Klaus Krützen und Landrat Hans-Jürgen Petrauschke in seiner Funktion als Leiter der Kreispolizeibehörde unterzeichnet. Das Papier umfasst vier Seiten – und was drinsteht, gilt ab sofort und unbefristet.