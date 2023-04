Modellbau in Neuss Manche Dinge muss man „begreifen“

Gestartet ist das Modellbauunternehmen 1998 mit zwei Mitarbeitern und an einem anderen Standort als heute. „Wir hatten zunächst eine Halle am Hafen, sind dann aber so gewachsen, dass wir etwas Größeres brauchten“, erzählt Johannes Zech. 2012 folgte der Umzug in eine großzügige Halle im Gewerbegebiet in Taubental. Und Platz benötigt das Unternehmen. Bei dem Wort „Modellbau“ liegt der Gedanke an Miniatureisenbahnlandschaften im Hobbykeller nahe – eine Bemerkung, die Rainer Waibel schmunzeln lässt. „Ja, Züge machen wir schon auch, aber im Maßstab eins zu eins.“ Ein maßstabgetreues Modell einer Straßenbahn hat das Unternehmen beispielsweise nach Glasgow verschifft, auch U-Bahnen, die heute durch München oder Kopenhagen fahren, gehen auf Modelle des Neusser Unternehmens zurück, im nächsten Jahr wird ein Modell für eine Bahn geliefert, die durch Sydney fahren wird. „Das Spannende ist eigentlich, dass wir hier Zukunft bauen, wir sind immer ein Stückchen vor dem Produkt, dass dann später im echten Leben eingesetzt wird“, erklärt Johannes Zech die Faszination seines Berufsstands. In dem Unternehmen, das auch Ausbildungsbetrieb ist, arbeiten Handwerker aus vielen Gewerken, neben Modellbauern sind Lackierer, Schlosser, Werkzeugmacher oder Kunststofftechniker an den Modellen beteiligt. „Es muss unheimlich viel mit bedacht werden, zum Beispiel die Ergonomie für den Lokführer, das Sichtfeld, die Materialeigenschaft oder die Frage, wo welche Elektronik verbaut wird“, erzählt Rüdiger Hoff, der seit sieben Jahren bei Zech und Waibel beschäftigt ist. Wenn man ihn fragt, was er an seiner Arbeit schätzt, zögert er nicht lange: „Es ist ein großer Abenteuerspielplatz, es gibt nichts, was wir nicht bauen können.“ Lagen die Anfänge des Unternehmens im Gießereimodellbau, hat sich die Palette stark erweitert, Kunden kommen aus dem Automobil- bis hin zum Messebau. „Wir machen 3D-Drucke, Werkzeugbau, technischen oder Architekturmodellbau, es gibt keine Grenzen“, so Rainer Waibel. Dass der Modellbau durch modernste digitale Visualisierungsmöglichkeiten ersetzt werden könnte, sieht Rainer Waibel nicht kommen. „Wir arbeiten natürlich mit moderner, digitaler Technik, aber Digitalisierung kann eben nicht alles, manche Dinge muss man im Wortsinne begreifen.“