Lukaskrankenhaus in Neuss : Grüße von einem Totgeglaubten

Lukaskrankenhaus in Neuss

Neuss/Oberhausen 2014 war der damals vierjährige Sergio aus Angola geholt und im Lukaskrankenhaus behandelt worden. Seitdem hatten die Ärzte nichts mehr von ihm gehört, jetzt trafen ihn Helfer vom „Friedensdorf international“ in Afrika.

Der Verein „Friedensdorf international“ aus Oberhausen hat seinen 65. Hilfseinsatz in Angola abgeschlossen. Neben 57 schwerst-verletzten Kindern, die nun – ehrenamtlich und damit kostenlos – in deutschen Krankenhäusern behandelt werden, brachte das Team um Thorsten Niedballa auch Bilder und Grüße von Sergio mit, der 2014 selbst als Patient ausgeflogen wurde. Adressat: das Lukaskrankenhaus.

Dort war die Freude groß. „Eigentlich erstaunlich, dass er überlebt hat“, sagt Professor Andreas Neumann, Chefarzt der HNO-Klinik. Er hatte den damals Vierjährigen über Monate gemeinsam mit Guido Engelmann, dem Chefarzt der Kinderklinik, behandelt. Auch Engelmann erinnert sich lebhaft an Sergio. „Ein sehr beeindruckender Fall“, dem letztlich „mit einfacher Chirurgie“ geholfen werden konnte.

Verein Das Friedensdorf vermittelt Kinder aus Kriegs- und Bürgerkriegsgebieten nach Deutschland, für die es in ihrer Heimat keine medizinische Hilfe gibt.

Das Lukaskrankenhaus unterstützt das „Friedensdorf international“ seit Jahrzehnten und behandelt Kinder aus Kriegs- oder Bürgerkriegsgebieten. Minenopfer sind immer seltener unter diesen Kindern, sagt Friedensdorf-Sprecherin Claudia Peppmüller, denn in Angola sind Jahre nach dem Ende des Bürgerkrieges alle Minenfelder geräumt oder zumindest markiert. Hilfe ist gleichwohl nötig. Denn das Land boomt zwar, so dass sogar portugiesische Gastarbeiter in die ehemalige Kolonie gehen, kann aber eine medizinische Erstversorgung noch immer nicht garantieren. „Zu uns kommen Kinder, die vorher noch nie einen Arzt gesehen haben“, sagt Peppmüller.