Jahresbilanz 2018 in Neuss : Konzern Lukaskrankenhaus erreicht Rekordergebnis

Neuss Das Krankenhaus und alle Tochterunternehmen schreiben schwarze Zahlen. Die Zahl der Beschäftigten wächst auf 2218 Köpfe.

Nach der beschlossenen Fusion des Lukaskrankenhauses mit den beiden Kreiskliniken hat das kommunale Klinikum, das in den vergangenen Jahren zum Sozialkonzern der Stadt Neuss ausgebaut worden war, seine letzte „eigene“ Jahresbilanz vorgelegt. Und die fällt besser als in allen Vorjahren aus.

In Zahlen ausgedrückt, liest sich die Jahresbilanz 2018 so: Der Umsatzerlös des Konzerns (Krankenhaus, Lukita, MVZ etc.) stieg von 176,5 auf 186,4 Millionen Euro, das Ergebnis verbesserte sich von 2,6 auf 3,5 Millionen. Die Städtische Kliniken Neuss GmbH alleine erreichte mit ihren unselbständigen Betriebsstätten „Rheintor Klinik“ an der Hafenstraße und Pflegeheim Herz-Jesu an der Oberstraße erneut einen über dem Vorjahr liegenden Jahresüberschuss: Der stieg stark von 1,6 auf 2,5 Millionen Euro an. Zwei Millionen davon steuerte der Krankenhausbetrieb des „Lukas“ bei, das den Vorjahresgewinn auf zwei Millionen Euro verdoppeln konnte. Die Umsatzerlöse lagen bei 158,4 Millionen Euro. Das entspricht einem Zuwachs von 6,3 Millionen Euro.