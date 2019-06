Altes Rathaus Norf: Sanierung abgeschlossen : Neues Leben im alten Rathaus Norf

Einzug ins alte Rathaus Norf: Robert Douven (l.) und Helmut Hempel vom Holzheimer Umzugsunternehmen Aschendorf brachten die ersten Einrichtungsgegenstände. Am Donnerstag eröffnet die Nebenstelle der Stadtverwaltung. Foto: Christoph Kleinau

Norf Nach gut drei Jahren Renovierungsarbeiten kehren die Nebenstelle und der Polizeiposten in das Haus an der Vellbrüggener Straße zurück. Dort erhält auch der Heimatverein Norf Räume für ein eigenes Museum.

Am Lessingplatz werden die Koffer gepackt. Denn sowohl die Außenstelle des Bürgeramtes als auch der Polizeiposten Norf ziehen von dort zurück in das alte Norfer Rathaus an der Vellbrüggener Straße. Im Oktober 2016 waren beide Einrichtungen ausgelagert worden, damit das Rathaus grundlegend saniert werden kann. Am Donnerstag (13.) um 14 Uhr nimmt nun das Bürgeramt wieder seinen Dienstbetrieb auf. Die Polizei folgt nach Angaben einer Behördensprecherin so schnell wie möglich.

Gepackt – wenn auch in viel bescheidenerem Umfang – wird auch an der Hansemannstraße, wohin die städtische Bodendenkmalpflege angesichts der Norfer Rathaussanierung ausweichen musste. Dort stellt die Archäologin Karin Striewe eine Reihe von Grabungsfunden aus Norf zusammen, die dem Norfer Heimatverein zunächst für ein Jahr als Leihgabe zur Verfügung gestellt werden. Denn der bekommt im Norfer Rathaus erstmals eigene Räume und plant darin den Aufbau eines kleinen Norfer Heimatmuseums.

Info Offizielle Eröffnungsfeier für den 6. Juli geplant Eröffnung Der Dienstbetrieb im Norfer Rathaus startet am Donnerstag, Eröffnung wird am Samstag, 6. Juli, gefeiert. Kontakt Damit der Heimatverein dann etwas zu zeigen hat, bitten Kurt Königshofen (0172 6523039) und Heinz Heuser (02137 8680) um Exponate.

Eine Säule der Sammlung sollen die Bilder und Dokumente zur Ortshistorie sein, die Jakob Stechmann zusammengetragen hat, berichtet Kurt Königshofen, der zweite Vorsitzende des Vereins. Stechmann, seit 2010 Ehrenmitglied des Vereins, war vor einigen Tagen im Alter von 83 Jahren verstorben. Der Verein hofft aber auch auf Exponate von Norfern selbst, die einen Einblick in die Ursprünge des Ortes und seine Geschichte bis in die jüngste Gegenwart vermitteln. Das können auch Fotos, Bücher oder Zeitungsartikel sein. „Manche Dinge werden von Erben entsorgt oder lagern ungenutzt in Kellern und auf Speichern“, sagt Königshofen. Der Verein würde sich über solche Exponate freuen, um sie der Nachwelt zu erhalten – gegebenenfalls auch als Leihgabe.