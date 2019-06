Neusser unterstützen Kinderkrebshilfe : Golfclub „Hummelbachaue“ engagiert sich für Krebshilfe

Neuss Golfen für den guten Zweck heißt es bei den 38. bundesweiten Golf-Wettspielen. Unter dem Motto „Golfen und helfen Sie mit. Dem Leben zuliebe!“ gehen bundesweit mehrere tausende Golferinnen und Golfer an die Löcher, um die Arbeit der Deutschen Krebshilfe und ihrer Stiftung, die Deutsche Kinderkrebshilfe, zu unterstützen.

Los ging es am 30. März, noch bis etwa Mitte August engagieren sich die Sportler in etwa 120 Vorrundenturnieren für krebskranke Menschen.

In Neuss lädt der Golfclub „Hummelbachaue“ dazu am Sonntag, 16. Juni, ein. Das Turnier ist eines von insgesamt 115 im Rahmen von Europas größter Benefiz-Golfturnierserie. Ein Teil der Einnahmen wird an die Deutsche Krebshilfe gespendet, weiterhin gibt es die Möglichkeit, freiwillige Spenden abzugeben. Die Deutsche Krebshilfe ist eine gemeinnützige Organisation mit dem Ziel, Krebskrankheiten in allen Erscheinungsformen zu bekämpfen. Nach dem Motto „Helfen. Forschen. Informieren.“ fördert sie Projekte zur Verbesserung der Prävention, Früherkennung, Diagnose, Therapie, medizinische Nachsorge und psychosozialen Versorgung, einschließlich der Krebs-Selbsthilfe. Weitere Informationen zur Organisation unter 0228 729900 und www.krebshilfe.de.