Chance auf dem Neusser Arbeitsmarkt : Rathaus stellt 19 Langzeitarbeitslose ein

Endstadtion Arbeitsamt? In Neuss bekommen Langzeitarbeitslose wieder eine Chance. 19 haben schon einen neuen Job im Rathaus bekommen, 47 zusätzlich geschaffene Stellen kann die Stadt noch besetzen. Foto: dpa/Jens Büttner

Neuss Eine Gesetzesänderung lässt seit Anfang des Jahres einen sozialen Arbeitsmarkt entstehen. Die Stadt sieht sich bei diesen Anstrengungen besonders gefordert und hat 67 zusätzlich Stellen geschaffen. Die Besetzung ist nicht einfach.

Bundesweit gelten derzeit rund 800.000 Menschen als langzeitarbeitsos. Sie sind auf Zahlungen der öffentlichen Hand angewiesen und gelten im Behördendeutsch als „sehr arbeitsmarktfern“. Übersetzt heißt das: so gut wie chancenlos. Für 19 Menschen aus diesem Kreis der Leistungsbezieher gilt das nicht mehr. Sie haben einen Job in der Stadtverwaltung gefunden und damit wieder Anschluss an den ersten Arbeitsmarkt. Und es sollen noch mehr werden.