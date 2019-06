Kabarett im Theater am Schlachthof in Neuss : Die „Rathauskantine“ will feiern

Die „Rathauskantine“ will feiern

Kabarett im Theater am Schlachthof in Neuss

Hoch am Himmel scheint „Der Mond über Neuss“ im Theater am Schlachthof – zumindest bei dieser Probe. Foto: Monique Latour

Neuss Das Jahr der Jubiläen bleibt nicht ohne Einfluss auf die neue Ausgabe des Kabarettformats im TaS.

23 Ausgaben in sieben Jahren – das sind mehr als 120 Vorstellungen, die das Team der „Rathauskantine“ gemeistert hat. Auch wenn die neueste Ausgabe des Kabarettformats vom und im Theater am Schlachthof (TaS) die dritte der „Findungsspielzeit“ ist (nachdem dem sich das Team vom Trio zum Duo gewandelt hat), so ist die Nachfrage im Publikum ungebrochen.