Kulturausschuss Neuss: Kunst nach Richtlinien etablieren

Neuss Der Kulturausschuss diskutierte über die Einbeziehung der Kommission Kunst.

Hartmut Rohmer als Sprecher der SPD sorgte damit für einen Beschluss, der in der Folge die Aufstellung der Eggeling-Skulptur am Marie-Curie-Gymnasium sicherte (gegen die Stimmen der FDP, die sich mit dem künstlerischen Entwurf nicht anfreunden wollte), aber den Hoppeditz-Entwurf für den Münsterplatz verwarf. Wobei die Kulturpolitiker sich grundsätzlich dafür aussprachen, die Idee von der Sichtbarmachung des Karnevals in der Innenstadt weiter zu verfolgen.