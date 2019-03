Bauprojekt in Neuss : Grundstein für Erweiterung der Görresschule ist gelegt

Reiner Breuer lässt die Zeitkapsel verschwinden. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Neuss Die Stadt Neuss investiert verstärkt in ihre Schulen. Bereits in den Jahren 2017 und 2018 wurden rund 25 Millionen investiert. Allein im Jahr 2019 sollen weitere 20 Millionen Euro in die Schulgebäude fließen.

Von Simon Janssen

Die Bemühungen der Stadt sind unter anderem an der Görresschule am Konrad-Adenauer-Ring zu sehen. Dort wurde am Donnerstag der Grundstein für den Erweiterungsbau gelegt. Bürgermeister Reiner Breuer sprach bei den Feierlichkeiten, bei der auch eine Zeitkapsel mit einer Neuß-Grevenbroicher Zeitung eingemauert wurde, von einem „kleinen Etappenziel“. Mädchen und Jungen der Görresschule bewiesen bei der Grundsteinlegung nicht nur ihr Gesangstalent, sondern konnten auch Wünsche für den neuen Bau äußern. Die Anregung „WLAN für alle“ sorgte bei den Beteiligten für besonders viele Lacher.

Die katholische Grundschule wird mit einem zweigeschossigen Neubau in Stahlbeton- und Mauerwerksbauweise mit Klinkerfassade erweitert. Der Neubau umfasst drei zusätzliche Klassenräume für den dritten Klassenzug, insgesamt neun Räume für die OGS-Betreuung am Nachmittag und eine Mensa mit etwa 96 Plätzen auf rund 150 Quadratmetern für die Mittagsverpflegung von rund 270 Schülern in drei Schichten. Zudem sind im Hinblick auf Inklusion zwei Mehrzweckräume an die Klassenräume angegliedert. Das Gebäude und die Freianlagen sind barrierefrei (Aufzug und Behinderten-WC).