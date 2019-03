Skulpturenpfad in Neuss : Initiativkreis Nordstadt: Verwaltung war informiert

Skulpturenpfad in Neuss

Nordstadt Der Initiativkreis Nordstadt betont in einer Stellungnahme, dass er in die Entscheidung für die Aufstellung einer Skulptur von Carola Eggeling unter Einbeziehung der Kulturverwaltung getroffen habe. Der Vorsitzende Joachim Goerdt und Beate Pricking als Projektleiterin halten fest, „dass wir immer um eine enge und konstruktive Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung bemüht waren und bemüht sind.

Aus diesem Grund haben wir von Anfang an die Kulturverwaltung über die von uns geplante Fortsetzung der Skulpturenpfades in der Nordstadt informiert und zu unseren Informationsveranstaltungen eingeladen.“

Bei der ersten Vorstellung von mehreren möglichen Skulpturen im Atelier der Künstlerin am 3. Juli 2018 seien in Vertretung der Beigeordneten zwei Mitarbeiter der Kulturverwaltung anwesend gewesen, betonen sie: „Ebenso bei der Probeinstallation vor Ort am 21. September 2018.“ Zudem habe es mehrfach Kontakt mit dem Grünflächenamt und dem Bürgermeister gegeben: „Niemals wurden Bedenken geäußert oder ein Stopp gefordert.“