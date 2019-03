Neusser Stadtrat : Letzte Hürden vor der Krankenhausfusion

Rhein-Kreis Nach dem Kreistag wird am Freitag der Rat über die Krankenhausfusion zu entscheiden haben. Das wird nicht in ein paar Minuten über die Bühne gehen.

Denn auf einmal wird die Zusammensetzung der künftigen Geschäftsführung zum „Knackpunkt“ erhoben. Und die Fraktion „Die Linke“ macht sich den Anspruch der Städte Dormagen und Grevenbroich zu eigen, die als Standortstädte der beiden Kreiskrankenhäuser in der künftigen Krankenhausgesellschaft vertreten sein wollen. In den Verhandlungen über den Gesellschaftervertrag soll sich Bürgermeister Reiner Breuer dafür stark machen, dass beide Sitz und Stimme in einem zu bildenden Krankenhausbeirat bekommen, fordert der Fraktionsvorsitzende Roland Sperling. Breuer hatte bislang stets betont, dass diese Frage alleine vom Kreis zu entscheiden sei.