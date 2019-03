Veranstaltung in Neuss: Neusser Literarisches Quartett diskutierte im Theatercafé

Neuss Zwei Neuerscheinungen sorgten für eine angeregte Debatte der vier Leser Christine Breitschopf, Ursel Hebben, Reinar Ortmann und Markus Andrae.

Für die 1979 in Brandenburg geborene Kenah Cusanit lag der Erzählstoff nahe. Sie hat altorientalische Sprachen und Ethnologie studiert und interessiert sich für Archäologie. In „Babel“ erzählt sie von Robert Koldewey, dem Ausgräber von Babylon. Mit leichter Hand bringt sie alle wichtigen Fakten zur Stadt- und Ausgrabungsgeschichte in der Handlung unter. Ganz nebenbei auch die Mythen, die sich seit biblischen Zeiten um den Turm von Babel ranken. Koldewey ist für die Autorin vor allem ein komischer Held. Ein Sonderling mit schrulligem Humor und zudem ein begnadeter Hypochonder.

Für die Lese-Jury lautete das Urteil 3:1. Lediglich Ursel Hebben haderte mit der Geschichte. Mit ziemlicher Vorfreude habe sie sich an die Lektüre gemacht, bekannte sie. Doch Koldewey sei ihr nicht näher gekommen. Und der Faktenreichtum störe sehr: „Cusanit wollte wohl ihr ganzes Wissen loswerden.“ Ihre drei Mitleser zeigten sich hingegen rundum begeistert. Vor allem Markus Andrae und Reinar Ortmann, die beide bekannten, dass sie in frühen Jahren von einem Leben als Archäologen träumten.

In „Abels letzter Krieg“ geht es um den Anti-Helden Abel Kaplan. In einem winzigen Büro einer islamischen Schule zählt er die Fehlzeiten der Schüler zusammen, als sich in seinem bis dahin langweiligen Leben drei Dinge ereignen: Ein Schüler wird von seinen Mitschülerin drangsaliert, aus einem Flüchtlingsheim nimmt er einen Roma-Jungen bei sich auf, und ihm kommt ein Büchlein in die Hand, in dem ein Häftling seine Erlebnisse im Vernichtungslager Auschwitz niedergeschrieben hat.