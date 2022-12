Karneval in Neuss Funken verlosen Karten an Pflegekräfte

Die Blauen Funken wollen Danke sagen. Nicht so sehr ihren Mitgliedern oder Sponsoren, sondern in erster Linie allen Beschäftigten in pflegenden Berufen, die in der Corona-Pandemie oft an ihre Grenzen gehen mussten. Für sie halten Vereinspräsident Andreas Stuhlmüller und sein Sitzungspräsident Andreas Radowski am Dienstag, 10. Januar, einen ganzen Tisch frei, wenn zur Prunksitzung „Kamelle us Kölle“ einige Topstars des Kölner Karnevals ihre Visitenkarte in Neuss abgeben.