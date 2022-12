Katholische Kirche in Neuss Sendungsraum organisiert sich neu

Ein Jahr lang war in den Gremien um die beste Form zur Organisation der Mitwirkung gerungen worden. Dem Pastoralteam, das seit September vorigen Jahres mit dem Dienst im gesamten Sendungsraum beauftragt ist, steht jetzt ein Laiengremium mit gleichem Zuständigkeitsbereich zur Seite. An die Spitze des Pastoralrates wurde Petra Felix aus dem Seelsorgebereich „Neusser Süden“ gewählt, André Meyer aus „Rund um die Erftmündung“ ist ihr Stellvertreter. Wilhelm Jansen (Neuss-Mitte) und Pfarrer Andreas Süß komplettieren den Pastoralratsvorstand. Jansen gehört wiederum ebenso wie Dagmar Wachter und Christian Lethen zu den Pastoralratsmitgliedern, die dieses übergeordnete Gremium in den drei Kirchengemeindeverbänden vertreten und so beide „Ebenen“ miteinander verbinden. Andrea Bülow-Höller, und Therese Kaluza wiederum wurden vom Pastoralrat in den Kreiskatholikenrat entsandt und schlagen damit die Brücke ins Kreisdekanat. „Echte Aufbruchstimmung“ für Neuss“, fasst Süß die Stimmung der konstituierenden Sitzung zusammen.