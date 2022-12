Stadt soll höheren Zuschuss zahlen Steigende Kosten bedrohen Arbeit des Tierheims in Neuss

31 Cent. So viel ist den Neussern pro Kopf und Jahr die Versorgung von Fundtieren wert. Seit elf Jahren muss das Tierheim Bettikum, das diesen Dienst an den Mitgeschöpfen im Wesentlichen garantiert, mit diesem Betrag auskommen, der sich auf 50.000 Euro Betriebskostenzuschuss jährlich addiert. Zu wenig, sagen die Tierheimbetreiber, zu wenig, sagt inzwischen auch Ordnungsdezernent Holger Lachmann. Er verhandelt derzeit über eine Budgetanpassung, die der Rat noch in seiner Dezembersitzung beschließen soll. Die Idee sei, sagt Bürgermeister Reiner Breuer, auf 50 Cent pro Kopf und Jahr zu erhöhen.