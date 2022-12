Kooperationsprojekt in Neuss Jugendliche forschen zu Queerness in der Kunst

Die Jugendlichen setzen sich so zum einen mit Geschlechtszugehörigkeiten und Sexualitäten auseinander und werden zum anderen selbst künstlerisch aktiv, etwa, in dem sie Stereotype nachahmen, diese hinterfragen und eigene Ideen definieren. „Da Identitätsfragen für junge Menschen mit der Pubertät an Relevanz gewinnen, erschien und das Themengebiet als eine spannende Ausgangslage für ein Projekt“, sagt RLT-Theaterpädagoge Felix Herf, der mit Kulturpädagogin Tamara Hoppe das Projekt „Kreuz und Queer“ leitet. „Mit der künstlerischen Annäherung erhoffen wir uns, Jugendliche in der Identitätsfindung zu unterstützen und gleichzeitig die Teilhabe an kulturellen Prozessen zu stärken.“ Erste Treffen hätten stattgefunden, weitere Termine gibt es bis März donnerstags von 17 bis 19 Uhr. Ob es eine Abschlusspräsentation geben wird, werde von der Gruppe entschieden, so Herfs. In erster Linie gehe es um einen vertrauensvollen Austausch und die persönliche Auseinandersetzung mit jenen Themen. „Das Projekt soll Jugendlichen in einem vorurteilsfreien Raum durch das Betrachten und Schaffen eigener Kunstwerke neue Blickwinkel auf Geschlechtszugehörigkeiten und Sexualitäten ermöglichen“, erklärt er.