Ideen aus der Neusser Stadtbibliothek Die schwere Wahl der Weihnachtsbücher

In der Weihnachtsabteilung bleibt Helga Schwarze stehen und lässt suchend ihren Blick über die Regalreihen schweifen. Immerhin ist das Angebot in der Neusser Stadtbibliothek groß: Es gibt einige Romane, die in der Weihnachtszeit spielen, festliche Rezepte, Bastelanleitungen, Geschichten für Kinder – sogar ausgewählte Krimis finden in der weihnachtlichen Abteilung ihren Platz. Besonders gefragt seien momentan die Bilderbücher, sagt Helga Schwarze, die in der Bibliothek für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen zuständig ist, und deutet auf die leere Regalreihe. Lediglich in einer Bücherkiste finden sich noch einige Exemplare.