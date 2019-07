Literarischer Sommer in Neuss : Der höchst wandelbare Jörg Hilbert

Neuss Im Rahmen der Reihe „Literarischer Sommer“ bot der Erfinder der „Ritter-Rost“-Geschichten erst große Unterhaltung für kleine Bücherwürmer, bevor er in das Erwachsenen-Programm „Ringelnatz & Co“ auch eigene Verse einstreute.

Alle kennen ihn. Fast alle. Aber die Zahl der Arme, die bei der Frage „Wer kennt ihn nicht?“ hochschnellen, ist an einer Hand abzuzählen. Ritter Rost ist schließlich der Held in vielen Kinderzimmern, und dass ihn besonders die Kinder ab vier Jahren lieben, zeigt sich an diesem Nachmittag, als sie dem Ritter persönlich, mehr aber noch seinem Schöpfer Jörg Hilbert, in der Stadtbibliothek begegnen.