Autorenlesungen in Krefeld : Ein Juli voller Literatur-Donnerstage

Sie haben die Literatur des Sommers schon gelesen: Marlene Jäger (l.) und Evelyn Buchholtz im Garten des Niederrheinischen Literaturhauses. Foto: samla.de

Krefeld Am 7. Juli startet das deutsch-niederländische Autorenfestival „Literarischer Sommer“ in Krefeld. Erstmals nach den Pandemie-Einschränkungen läuft wieder das volle Programm an besonderen Orten.