Modewelt Düsseldorf-Neuss : Events, die die Mode-Branche begeistern

Unique-Chef Shahin Moghadam im Kreise seiner Models. Auch Cathy Hummels (rechts an seiner Seite) lief für ihn über den catwalk. . Foto: Unique

Düsseldorf/Neuss Models und Mode-Manager treffen sich für ein Wochenende in Düsseldorf zum großen Branchen-Austausch. Partys stehen an, Glamour-Events. Interessant ist auch Blick hinter die Kulissen auf die Menschen, die für den Erfolg der Branche arbeiten. Dazu zählen ein Caterer, eine Modeagentur ein sogenanntes Hausmodel

Beinahe wäre die Inszenierung buchstäblich ins Wasser gefallen – und das bei dieser spektakulären Schau für die Modeszene. Doch zum Glück kam eine Stunde, bevor die ersten der 450 geladenen Gäste (darunter die internationale Influencerin Alexandra Lapp, Babette Albrecht, Siggi Spiegelburg und ihr Mann Wolfgang Hölker, Anna und Toni Lirsch – einst Gründer von Toni Gard) in der Langen Foundation eintrafen, die Sonne raus. Erleichtert konnte Annette Görtz dann doch ihre Open-Air-Doppelpremiere starten: Auf dem Catwalk – eigens in den großen Spiegelteich vor dem Kunst- und Ausstellungsraum installiert – zeigte sie ihre neuesten Entwürfe und feierte zugleich ihr 35-jähriges Schaffen. 1984 hat sie auf der Düsseldorfer Modemesse Igedo ihr Unternehmen mit einer T-Shirt-Kollektion gestartet. Es war ein Fest der Sinne. Vor der Kulisse des Museums mit seinen umlaufenden Wällen gingen 25 Models im Sonnenuntergang barfuß durchs Wasser und demonstrierten die hohe Schneiderkunst der erfolgreichen Designerin. Kunst, Natur und Mode sind die drei Disziplinen, die Annette Görtz – unterstützt von Ehemann Hans-Jörg Welsch und Sohn Maximilian – mit Farbgefühl in ihrer Kollektion thematisiert.