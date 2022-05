Trinkwasser in Dormagen : Neue Nachfüllstationen in Kulturhaus und Bibliothek

Dormagen Mit zwei Stationen beteiligt sich die Stadtverwaltung Dormagen an der Initiative „Refill Deutschland“. Daneben gibt es bereits zwei weitere in der Innenstadt.

So besteht in Zukunft die Möglichkeit, sowohl in der Glasgalerie des Kulturhauses als auch in der Stadtbibliothek Trinkgefäße kostenfrei mit geprüftem Leitungswasser aufzufüllen.

Die genauen Standorte der Abfüllstationen in den Gebäuden sind durch blaue Aufkleber der Initiative gekennzeichnet. Im Kulturhaus ist der Wasserhahn im Untergeschoss an der Theke zu finden. In der Stadtbibliothek stehen die Wasserhähne in den Waschräumen im Erdgeschoss zur Verfügung. Seit vier Jahren gibt es bereits eine solche Station in den Räumen der Verbraucherberatung an der Kölner Straße, ebenso bei NetCologne in der Rathaus-Galerie. Mehr Informationen zu den Standorten und der Initiative gibt es unter www.refill-deutschland.de.