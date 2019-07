Sieben Plätze werden zum Sanierungsfall : Gummi-Granulat: Kunstrasenplätze in Neuss betroffen

Neuss Die Europäische Union will den Einsatz von Gummi-Granulat auf Kunstrasenplätzen ab 2022 verbieten. Anders als in der jüngsten Sitzung von den Mitgliedern des Sportausschusses gehofft, trifft dieses Verbot auch bestehende Plätze.

Das Granulat steht in dem Verdacht, als Mikroplastik in Erdboden und Grundwasser ausgewaschen zu werden. Für die Kunstrasenplätze im Jahnstadion und in Reuschenberg, die in diesem und im nächsten Jahr gebaut werden, hat die Stadtverwaltung schon entschieden, das Gummi-Granulat durch Sand zu ersetzen. Damit folgt sie einer Empfehlung des Städtetages.