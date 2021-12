Jakob Beyen aus Neuss : An Silvester ein Geburtstagskind

An Silvester ein Geburtstagskind

Neuss Jakob Beyen, Politiker, Schütze und Karnevalist, vollendet das 70. Lebensjahr. Er hat den Karneval in Neuss zu einer starken Marke gemacht.

Bevor sich das alte Jahr ganz verabschiedet, beschenkt es Jakob Beyen noch mit einer Null. Denn am letzten Tag des Jahres vollendet der CDU-Politiker, Schütze und langjährige Präsident des Neusser Karnevalsausschuss nicht nur ein Lebensjahr, sondern ein Lebensjahrzehnt. 70 wird der gebürtige Reuschenberger – und wird das nur in kleinem Kreis feiern können.

Vor 13 Jahren hatte Beyen das Glück, eine Vorruhestandsregelung nutzen zu können und zog sich nach 35 Berufsjahren aus dem Bankgeschäft zurück.1970 hatte er seine Lehre bei der Bank für Gemeinwirtschaft in Neuss angetreten und setzte seine Laufbahn nach einem Studium der Betriebswirtschaftslehre bei diesem Kreditinstitut fort. Nach seinem Wechsel zur schwedisch geführten SEB-Bank stieg Beyen bis zum Direktor des Filialverbundes Mittlerer Niederrhein auf, den er bis Ende 2008 von der Sebastianusstraße aus steuerte.

Eine Größe im Brauchtum war Beyen schon damals, nutzte aber den Zugewinn an frei verfügbarer Lebenszeit noch intensiver zum Netzwerken für Sommer- und Winterbrauchtum – und für die Politik. Davon profitierte die Neusser Schützengilde, der der Schütze im Zug „Gildeknaben“ als Geschäftsführer diente. Nach 28 Jahren im Amt hat Beyen aber angekündigt, diese Aufgabe im Januar abgeben zu wollen. „Sofern überhaupt eine Jahreshauptversammlung stattfinden kann“, fügt er einschränkend hinzu.

Ein Mann der Zahlen bleibt Beyen auch danach noch, denn sowohl für den Kreisheimatbund als auch den CDU-Stadtverband fungiert er als Schatzmeister. Und das mit professioneller Diskretion. Selbst die CDU-Mitgliederversammlung musste hinnehmen, dass dem Schatzmeister auch in Wahlkampfjahren nie mehr zu entlocken war als der Hinweis: „Die Kasse ist gut gefüllt.“

Über das Parteiamt hinaus strebte der Pensionär Beyen auch ein politisches Mandat an. 2014 wurde er erstmals in den Kreistag gewählt, dem er als Abgeordneter weiter angehört. Aktuell leitet er den Kreiskulturausschuss und den Medienbeirat, vertritt den Kreis aber auch in der Stiftung Kultur der Sparkasse Neuss.