Jahreswechsel 2021 in Neuss : Vom Philosophieren in der Zeit „Dazwischen“

Der Philosoph Jost Guido Freese lehrt in Neuss an der Volkshochschule und bietet in Düsseldorf ein philosophisches Café. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Die Zeit rund um den Jahreswechsel lädt zum Reflektieren ein. Jost Guido Freese verrät, wie Philosophie dabei helfen kann. Denn sie ist in der gedanklich intensiven Zeit ein guter Begleiter.

Wenn ein Jahr zu Ende geht und sich das Neue ankündigt, beginnen viele Menschen zu reflektieren. Das weiß der Philosoph Jost Guido Freese nur zu gut: Lange Zeit hat er in Neuss eine philosophische Praxis betrieben, immer noch leitet er Kurse an der Neusser Volkshochschule und lädt in Düsseldorf ein Mal im Monat zu einem philosophischen Café ins Kulturzentrum Zakk. In diesem Dezember wurde dort die „Würde“ thematisiert, doch auch andere Werte wie Liebe und Freundschaft seien laut Freese ein gefragtes Thema zum Jahreswechsel.