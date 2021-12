Prognose - so wird 2022 in Neuss : Ein Blick in das Zinn-Orakel

Neuss Wirtschaft, Politik und Liebe: Was hält das kommende Jahr für Neuss bereit? Die NGZ-Redaktion testet ein beliebtes Silvester-Ritual und wagt einen Blick in die Zukunft der Quirinusstadt.

Diese Geschichte beginnt mit einem Verbot. Seit 2018 ist Bleigießen, eigentlich ein beliebtes Silvester-Ritual, nicht mehr erlaubt. Doch für Hobby-Hellseher wurden längst andere Methoden entwickelt, um einen (natürlich nicht ganz ernst zu nehmenden) Blick in die Zukunft zu werfen. Neben dem Wachs- gibt es auch das im Vergleich zum Blei- wesentlich unschädlichere Zinn-Gießen. Unsere Redaktion hat sich an den Löffel begeben und die Zukunft der Stadt Neuss gegossen – in vier verschiedenen Kategorien. Das Ergebnis lässt aufhorchen.



Liebe Das Zinn-Orakel hat Neuss ein Ei gelegt: Und das ausgerechnet zu der Frage, was die Quirinusstadt 2022 in Liebesdingen erwarten darf. Wird nun 365 Tage ein liebevolles Osterfest gefeiert? Die Erklärungen auf der Rückseite der Verpackung legen eine andere Deutung nah: Danach heißt ein Ei „Familienzuwachs“. Wie passend, dass Neuss aktuell dabei ist, die Familie zu erweitern und eine neue Partnerschaft mit einer Stadt in Israel anzubahnen. „Herzliya“ liegt nordöstlich von Tel Aviv, ist 4310 Kilometer entfernt und trägt sogar ein Herz im Namen. Wenn das kein Zeichen für die Liebe ist...



Wirtschaft Schreckensmeldung am Jahresende. Dass in dieser Kategorie der Wurm gegossen wird (so steht es zumindest auf der Rückseite des Zinn-Gieß-Sets) verheißt nichts Gutes – „kaum Erfolg zu erwarten“ lautet nämlich die Bedeutung für diese längliche Skulptur. Die „Prognose“ verwundert in Anbetracht des gebeutelten Haushalts und weiter zu erwartenden wirtschaftlichen Herausforderungen durch die Pandemie nur bedingt.



Politik Dieses Ergebnis gibt durchaus Rätsel auf. Dass wenige Sekunden nach einer schnellen Bewegung aus dem Handgelenk eine Figur aus dem kalten Wasser geholt wird, deren Form einer Qualle gleicht, ist laut Bedeutungs-Tabelle mit der Aufforderung „nicht in fremde Angelegenheiten einmischen“ verbunden. Zeichnet sich da etwa ein echter Polit-Thriller in Neuss ab? Vielleicht sogar ein Abhör-Skandal oder ein beauftragter Geheimagent, der die politische Konkurrenz aushorchen soll? 2022 wird es zeigen.