Im Rhein-Kreis Neuss blicken CDU und SPD auf die Landtagswahl 2022 : Vom Wahljahr ins Wahljahr – Neuss vor einer Richtungsentscheidung

Die Landtagswahl bestimmt die politische Auseinandersetzung 2022 auch im Rhein-Kreis Neuss. Foto: dpa/Fabian Strauch

Meinung Neuss Selten war eine Bundestagswahl im Vorfeld so offen wie 2021. Bei der Landtagswahl im kommenden Mai deutet sich eine Wiederholung an.

Es war ein politisches Jahr der Entscheidungen – es wird ein politisches Jahr der Entscheidungen. Das gilt für die „große“ Politik und das, was sich in Stadt und Rhein-Kreis Neuss auf der politischen Bühne bewegt gleichermaßen. 2021 war zunächst einmal das Jahr, in dem die neue Ratsmehrheit „Rot-Grün plus“ in Neuss richtig Fahrt aufnahm und die CDU ihre Rolle als Oppositionspartei im Stadtrat finden musste. Beides war die Folge eines für Neuss historischen politischen Umbruchs. Die Hochburg der Christdemokraten nicht mehr nur regiert von einem SPD-Bürgermeister, der nebenbei im Herbst 2020 mit einem glänzenden Ergebnis im Amt bestätigt wurde, sondern auch von einer Ratsmehrheit, in der CDU und auch FDP keine Rolle mehr spielen. Verbliebene CDU-Stammwähler mag das schockiert haben, die Fantasien einer rot-grün regierten Stadt, die im Chaos versinkt haben sich aber – natürlich – nicht bewahrheitet. Das Bündnis arbeitet stabil, wozu auch die – nicht immer unumstrittene – straffe Führung von Bürgermeister Reiner Breuer beiträgt. Die CDU hatte den Schock des absoluten Machtverlustes in der Stadt in den ersten Monaten des Jahres zu verdauen.

Schockstarre mag es gegeben haben, mit der Wahl des neuen CDU-Vorsitzenden Jan-Philipp Büchler und seinem neuen Vorstandsteam ist es der Partei aber dann doch gelungen, die Weichen für einen Neustart zu stellen. Das passt nicht allen in der CDU, die Truppe um den neuen Vorsitzenden sorgt allerdings unbestritten für frischen Wind, etwa mit neuen Veranstaltungsformaten und einem aktiven Bundestagswahlkampf auch dann noch, als der bundespolitische Gegenwind im unglücklichen Laschet-Wahlkampf schon deutlich zu spüren war. Auch thematisch wacht die CDU auf, versucht in der politischen Debatte neues Profil zu entwickeln. Während SPD, Grüne, UWG/Aktive versuchen, Themen wie Landesgartenschau, Wendersplatz, Verkehrswende, Wohnen und mehr für sich zu reklamieren, sucht die CDU eigene Ansatzpunkte und hält dagegen, auch mit deutlicher Kritik. Beispiele sind etwa die aus CDU-Sicht zu wenig aktive Wirtschaftsförderung oder ein besonderer Fokus auf Bildung, Familien und Sport. Gleichzeitig wollen die Christdemokraten mehr Kümmerer sein und – unabhängig vom Parteibuch – stärker Interessen breiterer Bevölkerungsschichten vertreten. Der Plan ist gut – aber auch bitter nötig, denn genau das hat ihnen die SPD in den vergangenen Jahren in vielen Wahlkreisen vorgemacht.