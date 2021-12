Silvester 2021 in Neuss : Impfen, Schwimmen oder Eislaufen zum Jahreswechsel

In der Eissporthalle werden an Silvester und Neujahr Laufzeiten angeboten. Es gilt die 2Gplus-Regel. Foto: Andreas Buchbauer (abu)

Neuss Sich zum anstehenden Jahreswechsel impfen lassen? Kein Problem. Und wie ist das eigentlich mit dem Böllern in Neuss? Ein Überblick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Impfen Das Impfen ohne Termin ist im Impfzentrum am Hammfelddamm 2 in Neuss zum Jahreswechsel möglich. An Silvester ist es von 8 bis 14 Uhr geöffnet, an Neujahr von 12 bis 18 Uhr. An allen anderen Tagen ist das Impfzentrum täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung ist für alle ab zwölf Jahren nicht erforderlich. Für Impfungen von Fünf- bis Elf-Jährigen muss vorab ein Termin unter imp.gotzg.de vereinbart werden. Weitere Informationen finden sich unter www.rhein-kreis-neuss.de/corona im Internet.

Böllern Eine Verbotszone gibt es in Neuss auch in diesem Jahr laut Stadt nicht. Der Verkauf von Böllern und Feuerwerk ist verboten. Das heißt allerdings nicht, dass das Zünden von Raketen und Böllern grundsätzlich nicht erlaubt ist. Menschen, die bereits im Besitz von entsprechendem Material sind, dürfen dieses auch verwenden. Die Stadt bittet jedoch darum, dass Bürger möglichst auf ihr Feuerwerk verzichten sollten, um die Krankenhäuser in der angespannten Corona-Lage nicht zusätzlich zu belasten. Denn beim Böllern kann es zu Verletzungen kommen.

Schwimmbäder Es gilt die 2Gplus-Regel. Immunisierte Personen (geimpft oder genesen) müssen auch einen Schnelltest von zertifizierter Stelle, der nicht älter als 24 Stunden ist, vorlegen. Ein PCR-Test darf höchstens 48 Stunden alt sein. Die Regel gilt in den Ferien auch für Kinder ab sechs Jahre. Das Stadtbad ist am 31. Dezember von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Das Südbad bleibt am Silvestertag geschlossen und ist am Neujahrstag von 12 bis 20 Uhr offen. Das Nordbad ist an Silvester und Neujahr geschlossen.

Eissporthalle Auch dort gilt die 2Gplus-Regel. Am 31. Dezember findet von 11 bis 15 Uhr eine Silvester-Laufzeit statt. An Neujahr steht die Eissporthalle den Besuchern von 12 bis 16 Uhr regulär zur Verfügung.

(NGZ)